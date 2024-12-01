Центр нацспротиву: росіяни почали вилучати човни у жителів окупованої частини Херсонщини

Росіяни вилучають човни на окупованій Херсонщині, фото: ЦНС

Росіяни почали вилучати човни у цивільних на тимчасово окупованій частині Херсонщині.

У такий спосіб російські війська намагаються вирішити дефіцит плавзасобів, повідомили у Центрі національного спротиву.

«І якщо раніше переконували віддати плавзасіб на потреби війни, то впродовж кількох останніх днів росіяни влаштували справжню облаву на приватні домогосподарства. Відбирають не тільки катери чи рибальські лодки, але й гумові надувні човни», — йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що на Херсонщині схожа ситуація вже відбувалась рік тому. Тоді росіяни вилучені човни «офіційно» передали на баланс підрозділам своїх військ.

Раніше повідомлялось, що росіяни вилучають та нищать українську літературу з бібліотек на тимчасово окупованих територіях.