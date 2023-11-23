Влітку цього року слюсар локомотивного депо «Миколаїв» зламав носа та виличну кістку пасажиру потягу. Йому призначили випробувальний строк терміном в один рік.

Про це свідчить вирок Ленінського районного суду Миколаєва від 16 листопада, пишуть «НикВести».

Засуджений працював слюсарем з ремонту рухомого складу Локомотивного депо «Миколаїв», філії Одеська залізниця ПАТ «Укрзалізниця». 14 серпня в районі вулиці Залізничної у Миколаєві, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, він посварився з пасажиром потягу «Миколаїв-Долинська» та вдарив того кілька разів у обличчя. Потерпілий отримав перелом носу, виличної кістки та синці. Тілесні ушкодження кваліфікували як легкого та середнього ступеню тяжкості.

Під час судового розгляду потерпілий з обвинуваченим примирився та будь-яких претензій до нього не мав.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 122 КК України, та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк один рік.

Засудженого звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном в один рік.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві чоловік, який намагався торкатися грудей малолітньої дівчинки та показував їй свій статевий орган, отримав три роки випробувального терміну.