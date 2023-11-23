Влітку цього року слюсар локомотивного депо «Миколаїв» зламав носа та виличну кістку пасажиру потягу. Йому призначили випробувальний строк терміном в один рік.
Про це свідчить вирок Ленінського районного суду Миколаєва від 16 листопада, пишуть «НикВести».
Засуджений працював слюсарем з ремонту рухомого складу Локомотивного депо «Миколаїв», філії Одеська залізниця ПАТ «Укрзалізниця». 14 серпня в районі вулиці Залізничної у Миколаєві, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, він посварився з пасажиром потягу «Миколаїв-Долинська» та вдарив того кілька разів у обличчя. Потерпілий отримав перелом носу, виличної кістки та синці. Тілесні ушкодження кваліфікували як легкого та середнього ступеню тяжкості.
Під час судового розгляду потерпілий з обвинуваченим примирився та будь-яких претензій до нього не мав.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 122 КК України, та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк один рік.
Засудженого звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном в один рік.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві чоловік, який намагався торкатися грудей малолітньої дівчинки та показував їй свій статевий орган, отримав три роки випробувального терміну.
Влітку цього року слюсар локомотивного депо «Миколаїв» зламав носа та виличну кістку пасажиру потягу. Йому призначили випробувальний строк терміном в один рік.
Про це свідчить вирок Ленінського районного суду Миколаєва від 16 листопада, пишуть «НикВести».
Засуджений працював слюсарем з ремонту рухомого складу Локомотивного депо «Миколаїв», філії Одеська залізниця ПАТ «Укрзалізниця». 14 серпня в районі вулиці Залізничної у Миколаєві, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, він посварився з пасажиром потягу «Миколаїв-Долинська» та вдарив того кілька разів у обличчя. Потерпілий отримав перелом носу, виличної кістки та синці. Тілесні ушкодження кваліфікували як легкого та середнього ступеню тяжкості.
Під час судового розгляду потерпілий з обвинуваченим примирився та будь-яких претензій до нього не мав.
Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 122 КК України, та призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк один рік.
Засудженого звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном в один рік.
Раніше повідомлялося, що у Миколаєві чоловік, який намагався торкатися грудей малолітньої дівчинки та показував їй свій статевий орган, отримав три роки випробувального терміну.