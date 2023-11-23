Вчора, 22 листопада, російські окупанти знову атакували Миколаївську область.

Постраждалих немає, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що вчора, 22 листопада, о 12.33 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади.

Також вночі, 23 листопада, о 00:26 ворожі обстріли фіксувалися береговою лінією Куцурубської громади.

Окрім того, у Вознесенському районі вночі, 22 листопада, близько опівночі ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту району.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 листопада, о 00:56 російські окупанти завдали артилерійського удару по Очакову Миколаївської області.