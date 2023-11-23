На черговій сесії Ужгородської міської ради депутати деколонізували вулицю Антона Чехова та увічнили миколаївського письменника Дмитра Кременя.

Про це повідомив мовний омбудсмен та син письменника Тарас Кремінь.

«Минулого травня ми з дочкою Мирославою були на першому засіданні топонімічної комісії. Здавалось, це триватиме довго. Але ж ні!...», — додає Тарас Кремінь.

За його словами, видана книга вибраних творів «Мовчання волхвів», життєствердний стінопис, прем’єри вистав, а з тим і велика увага до творчої спадщини Дмитра Креміня, — важливою сторінкою новітньої історії.

Нещодавно, у межах проєкту «Люди міста» з'явився перший в Ужгороді мурал з миколаївським поетом Дмитром Кременем.

Раніше повідомлялося, що Ігор Павлюк з книгою «Танець Мамая» став першим лауреатом нещодавно заснованої Всеукраїнської літературної премії імені миколаївського письменника Дмитра Кременя.