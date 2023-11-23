На черговій сесії Ужгородської міської ради депутати деколонізували вулицю Антона Чехова та увічнили миколаївського письменника Дмитра Кременя.
Про це повідомив мовний омбудсмен та син письменника Тарас Кремінь.
«Минулого травня ми з дочкою Мирославою були на першому засіданні топонімічної комісії. Здавалось, це триватиме довго. Але ж ні!...», — додає Тарас Кремінь.
За його словами, видана книга вибраних творів «Мовчання волхвів», життєствердний стінопис, прем’єри вистав, а з тим і велика увага до творчої спадщини Дмитра Креміня, — важливою сторінкою новітньої історії.
Нещодавно, у межах проєкту «Люди міста» з'явився перший в Ужгороді мурал з миколаївським поетом Дмитром Кременем.
Раніше повідомлялося, що Ігор Павлюк з книгою «Танець Мамая» став першим лауреатом нещодавно заснованої Всеукраїнської літературної премії імені миколаївського письменника Дмитра Кременя.
На черговій сесії Ужгородської міської ради депутати деколонізували вулицю Антона Чехова та увічнили миколаївського письменника Дмитра Кременя.
Про це повідомив мовний омбудсмен та син письменника Тарас Кремінь.
«Минулого травня ми з дочкою Мирославою були на першому засіданні топонімічної комісії. Здавалось, це триватиме довго. Але ж ні!...», — додає Тарас Кремінь.
За його словами, видана книга вибраних творів «Мовчання волхвів», життєствердний стінопис, прем’єри вистав, а з тим і велика увага до творчої спадщини Дмитра Креміня, — важливою сторінкою новітньої історії.
Нещодавно, у межах проєкту «Люди міста» з'явився перший в Ужгороді мурал з миколаївським поетом Дмитром Кременем.
Раніше повідомлялося, що Ігор Павлюк з книгою «Танець Мамая» став першим лауреатом нещодавно заснованої Всеукраїнської літературної премії імені миколаївського письменника Дмитра Кременя.