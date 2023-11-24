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В ніч на 24 листопада силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Також вночі 24 листопада о 01:35 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. За інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Крім того, вранці 23 листопада о 09:18 та 10:45 війська РФ завдавали артилерійські удари по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Також не повідомляється про постраждалих.

Нагадаємо, 22 листопада росіяни завдали ракетного удару за межами населеного пункту у Вознесенському районі.