Атлантична канадська провінція Острів Принца Едварда у п’ятницю, 24 листопада, визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Відповідний законопроєкт було ухвалено на засіданні Генасамблеї провінції Острів Принца Едварда, його одностайно підтримали усі депутати.

Зазначається, що законопроєкт запропонував депутат Гордон Макніллі, окрім визнання Голодомору геноцидом, його законопроєкт також передбачає запровадження на провінційному рівні четвертої суботи листопада Днем пам’яті Українського голоду й геноциду.

Зокрема, представниця відділу конгресу українців Канади провінції Острів принца Едварда на засіданні висловила щиру подяку за представлення законопроєкту.

Канада визнала Голодомор геноцидом українського народу ще у 2008 році.

Після ухваленого провінцією законопроєкту, відтепер усі десять канадських провінцій визнали Голодомор геноцидом.

До цього повідомлялося, що американський Вайомінг став 32 штатом, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, вчиненим радянською владою. Пізніше ще одним таким штатом став Айова.