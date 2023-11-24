У мексиканському містечку Таско, штат Герреро, у період з неділі по середу викрали трьох журналістів та двох їхніх родичів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема щонайменше п’ятеро озброєних людей 19 листопада викрали власника тижневика El Espectador Марко Антоніо Толедо, його дружину і сина.

Раніше Марко Антоніо Толедо отримував погрози від наркокартелю.

Державна прокуратура оголосила про розшук Марко Антоніо Толедо і його сім’ї.

Крім того, організація з захисту прав преси «Стаття 19» повідомила про викрадення 22 листопада подружжя журналістів Сільвії Арсе і Альберто Санчеса, які працювали у RedSiete.

Цей випадок називають одним із наймасовіших нападів на репортерів в одному місці в Мексиці. Востаннє таке фіксували у 2012 році, коли в місті Веракрус на узбережжі Мексиканської затоки виявили у каналі тіла трьох новинних фотографів у поліетиленових пакетах. У червні 2011 року протягом тижня троє журналістів були вбиті або зникли безвісти в тому ж місті. Тоді в убивствах звинуватили наркокартель «Зетас».

У Таско місцевий картель La Familia Michoacana і банда Tlacos ведуть боротьбу за територію.

За даними організації «Репортери без кордонів», Мексика вважається однією з найнебезпечніших країн у світі для журналістів.

Нагадаємо, на журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача напали біля ресторану «Тандир» у селищі Козин Київської області.