У Мінагрополітики вже помітили проблеми з постачанням палива до України через блокування польськими протестувальниками пунктів пропуску на кордоні.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в етері телемаратону.

За його словами, через те, що на польському кордоні перетин українських вантажівок заблокований, то це зменшує рівень експорту. Водночас Україна має можливість використовувати свої залізничні шляхи, чорноморські та дунайські порти.

«Ми дуже задоволені роботою нашого власного «зернового коридору» з Одеських портів. Нам вдається врівноважувати цю ситуацію, на кордоні вона є такою критичною нині. А втім, ми вже бачимо проблеми з таким важливим постачанням, як паливо, до України», — зазначив Дмитрасевич.

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною.