В ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.

Про це пише «УП» з посиланням на росЗМІ та чинвоників.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська, Подольська, Раменському і Одинцовському міських округах Підмосков’я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

Постраждалих та серйозних руйнувань нібито немає.

Вранці 26 листопада мешканці Тули повідомили про нову атаку дронів та вибухи.

Нагадаємо, ряд міст тимчасово окупованої частини Донецької області повністю залишилися без світла. Окупанти заявили про атаку на енергосистему.