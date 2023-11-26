Оновлено 9:26. Додано коментар Дениса Пушиліна.

У низці населених пунктів тимчасово окупованої частини Донецької області повністю зникла електрика сьогодні вранці, 26 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві паблики.

Як повідомляється, світла немає у Маріуполі, Волновасі, Донському, Новотроїцькому, Докучаєвську, Оленівці, Тельмановому, Макіївці, Єнакієвому. Також пишуть жителі Тореза, Шахтарська, Новоазовська та Сєдово.

У Telegram-каналі «Маріуполь зараз» повідомляють, що в Маріуполі, крім відсутності світла, припиняється подача води та немає опалення.

«Повідомляють, що це через обстріл Донецька», — додали на каналі.

У місцевих пабликах пишуть, що обстріляли електростанції на окупованій території. Офіційної інформації немає.

Пізніше так званий «голова «ДНР» Денис Пушилін підтвердив удари по енергосистемі регіону.

«На жаль, через масованість ударів не все було збито. Фіксуються пошкодження, внаслідок чого частину території Донецької Народної Республіки було знеструмлено. Без світла залишилися частина міст та районів Республіки. В результаті не подають тепло ряд котелень, працюють аварійні бригади. Уряду доручено працювати у штабному режимі», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з російських правоохоронців.