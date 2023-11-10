У тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з російських правоохоронців.

Про це у п'ятницю, 10 листопада, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, «зранку Маріупольский спротив передав подарунок поліцаям на святкування Дня поліції в РФ».

«У Маріуполі вибух. По проспекту Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу. Деталі згодом», — написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що 27 березня у тимчасово окупованому Маріуполі підірвали автомобіль одного з військових командирів російських загарбників.

Раніше, в окупованій Новій Каховці (Херсонська область) партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертви.