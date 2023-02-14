В оккупированной Новой Каховке (Херсонская область) партизаны взорвали автомобиль с российскими военными. Среди оккупантов есть жертвы.

Об этом сообщает « Национальное сопротивление ».

По предварительным данным, в результате взрыва погибли два российских оккупанта, еще двое - в тяжелом состоянии.

— В Новой Каховке «хлопок» – взорван автомобиль с четырьмя россиянами. Двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии. Известно, что в машине находились военнослужащие РФ и представители спецслужб, говорится в сообщении.