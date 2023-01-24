Во временно оккупированном Бердянске неизвестные взорвали автомобиль, в котором находилась известная в городе коллаборант Валентина Мамай. Она находится в больнице.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на коллаборанта из оккупированной части Запорожской области Владимира Рогова, а также мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

По данным гауляйтера Рогова, около 16:00 на улице Руденко, возле школы №5, был взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий Валентине Мамай, которая, по предварительной информации, находилась в момент взрыва в автомобиле.

— Она радостно встречала оккупантов, организовывала псевдореферендум и сдавала патриотов Бердянска. Теперь в больнице – трясется от страха за свою жизнь, – отметил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Напомним, что 23 декабря прошлого года в Мелитополе примерно в 11:07 раздался мощный взрыв. Как стало известно, в воздух взлетел Renault Duster.

Также напомним, что 22 декабря в Каховке взорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы , которого россияне назначили «председателем» сел Любимовка и Васильевка Каховского района.