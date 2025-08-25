Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Окупанти відкрили порти Маріуполя та Бердянська для вивезення українських ресурсів

Окупанти відкрили порти Маріуполя та Бердянська для вивезення українських ресурсів. Фото: Центр транспортних стратегій.Окупанти відкрили порти Маріуполя та Бердянська для вивезення українських ресурсів. Фото: Центр транспортних стратегій.

Окупаційна влада Росії додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден, Маріуполь та Бердянськ.

Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляє Центр транспортних стратегій. Судна будуть використовувати для вивезення ресурсів із тимчасово окупованих українських територій.

— Як заявляють представники так званої «ДНР», це дозволить Росії активізувати вивезення з окупованих територій Донбасу та Запорізької області продукції, що належить Україні, — йдеться у повідомленні центру.

Основними вантажами Маріупольського порту наразі є метал, вугілля та зерно.

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки України (ГУР) оприлюднило інформацію про 42 судна, які беруть участь у схемах перевезення російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна й вугілля з окупованих територій, зокрема Криму. Серед виявлених суден є плавуче сховище компанії «ЛУКОЙЛ», що перебуває під міжнародними санкціями.

Уряд ПАР з’ясовує обставини вербування жінок для російських програм із виготовлення дронів
Україна порадила Білорусі не наближатися до кордонів та застерегла від провокацій
Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною
