Окупанти відкрили порти Маріуполя та Бердянська для вивезення українських ресурсів
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
21:50, 25 серпня, 2025
-
Окупаційна влада Росії додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден, Маріуполь та Бердянськ.
Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляє Центр транспортних стратегій. Судна будуть використовувати для вивезення ресурсів із тимчасово окупованих українських територій.
— Як заявляють представники так званої «ДНР», це дозволить Росії активізувати вивезення з окупованих територій Донбасу та Запорізької області продукції, що належить Україні, — йдеться у повідомленні центру.
Основними вантажами Маріупольського порту наразі є метал, вугілля та зерно.
Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки України (ГУР) оприлюднило інформацію про 42 судна, які беруть участь у схемах перевезення російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна й вугілля з окупованих територій, зокрема Криму. Серед виявлених суден є плавуче сховище компанії «ЛУКОЙЛ», що перебуває під міжнародними санкціями.
