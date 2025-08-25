Окупанти відкрили порти Маріуполя та Бердянська для вивезення українських ресурсів. Фото: Центр транспортних стратегій.

Окупаційна влада Росії додала до переліку портів, відкритих для заходу іноземних суден, Маріуполь та Бердянськ.

Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, повідомляє Центр транспортних стратегій. Судна будуть використовувати для вивезення ресурсів із тимчасово окупованих українських територій.

— Як заявляють представники так званої «ДНР», це дозволить Росії активізувати вивезення з окупованих територій Донбасу та Запорізької області продукції, що належить Україні, — йдеться у повідомленні центру.

Основними вантажами Маріупольського порту наразі є метал, вугілля та зерно.

Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки України (ГУР) оприлюднило інформацію про 42 судна, які беруть участь у схемах перевезення російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна й вугілля з окупованих територій, зокрема Криму. Серед виявлених суден є плавуче сховище компанії «ЛУКОЙЛ», що перебуває під міжнародними санкціями.