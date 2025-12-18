 Троє російських прикордонників на 20 хвилин зайшли на територію Естонії, — медіа

  • четвер

    18 грудня, 2025

  • 6.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 6.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Троє російських прикордонників на 20 хвилин зайшли на територію Естонії, — медіа

Скриншот з відеоРосійські військові перетнули державний кордон Естонії. Скриншот з відео

У середу, 17 грудня, троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин перетнули державний кордон Естонії.

Про це пише Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі передчасно робити висновки, чи був цей інцидент випадковим, чи мав ознаки навмисної провокації.

Реклама

Проникнення зафіксувала камера відеоспостереження.

За інформацією Bloomberg, подія сталася на вузькій ділянці кордону, де естонська територія проходить уздовж одного з берегів річки Нарва.

Після інциденту Естонія посилила охорону на цій ділянці кордону.

Очікується, що 18 грудня естонські та російські посадовці проведуть зустріч, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, Естонія готова відкривати вогонь по російських безпілотниках, якщо ті перетинатимуть її кордон і становитимуть загрозу.

Зазначимо, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою закликала лідерів ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає, зокрема, заборону імпорту російського зрідженого газу.

Останні новини про: Росія

Росія відмовилася від різдвяного перемир’я, заявивши, що не хоче «давати Україні передишку»
Щомісяця на війні гинуть близько 30 тисяч росіян, — Зеленський
Білий дім заперечив підготовку нових санкцій США проти енергетики Росії
Реклама

Читайте також:

новини

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

Марія Хаміцевич
новини

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Росія

Білий дім заперечив підготовку нових санкцій США проти енергетики Росії
Щомісяця на війні гинуть близько 30 тисяч росіян, — Зеленський
Росія відмовилася від різдвяного перемир’я, заявивши, що не хоче «давати Україні передишку»

ВІЙНА

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

АФІША

Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

5 годин тому

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Головне сьогодні