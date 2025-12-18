Троє російських прикордонників на 20 хвилин зайшли на територію Естонії, — медіа

Російські військові перетнули державний кордон Естонії. Скриншот з відео

У середу, 17 грудня, троє російських прикордонників приблизно на 20 хвилин перетнули державний кордон Естонії.

Про це пише Bloomberg.

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро заявив, що наразі передчасно робити висновки, чи був цей інцидент випадковим, чи мав ознаки навмисної провокації.

Проникнення зафіксувала камера відеоспостереження.

За інформацією Bloomberg, подія сталася на вузькій ділянці кордону, де естонська територія проходить уздовж одного з берегів річки Нарва.

Після інциденту Естонія посилила охорону на цій ділянці кордону.

Очікується, що 18 грудня естонські та російські посадовці проведуть зустріч, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, Естонія готова відкривати вогонь по російських безпілотниках, якщо ті перетинатимуть її кордон і становитимуть загрозу.

Зазначимо, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас назвала інцидент «надзвичайно небезпечною провокацією». Вона зазначила, що це вже третє порушення повітряного простору ЄС за останні дні, і підкреслила: «Путін випробовує рішучість Заходу, і ми не повинні демонструвати слабкість».

