Учора, 26 листопада, безпілотники намагалися атакувати авіаційний завод у Смоленській області Росії.

Про це повідомили російські ЗМІ та телеграм-канали.

Зокрема, Baza написала, спроба атаки сталася вранці: всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу. Один дрон був збитий у Задніпровському районі міста, ще один був подавлений РЕБ.

Так, за даними російських ЗМІ, у результаті безпілотник упав на дах одного із цехів заводу та вибухнув. Внаслідок вибуху було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Постраждалих немає.

Зазначимо, що напередодні ввечері російське Міністерство оборони також повідомляло про спробу атаки Смоленська безпілотником.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Україна може завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на її атаки по українській енергоінфраструктурі.