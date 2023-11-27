В Одесі внаслідок сильного вітру на одній із районних котелень великої потужності сталася аварія — впала труба заввишки понад 100 метрів.

Про це повідомила Одеська міська рада.

«Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, щоб зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати», — зазначив міський голова Геннадій Труханов.