Рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.

Так, надзвичайними вивільнили 89 машин та 5 карет швидкої допомоги, повідомляють в ГУ ДСНС у Миколаївській області.

«Загалом евакуйовано 283 особи, з них 35 дітей», — йдеться у повідомленні.

Крім того рятувальники 12 разів залучались на розпил дерев, вивільнення проїзних частин доріг від них та ліній електромереж.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

26 листопада у Миколаївській області погода лише погіршилася. На чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».