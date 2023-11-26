На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

«Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв’язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця), з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів», — йдеться у повідомленні.

Обмеження вже набули чинності з 8:30 години ранку 26 листопада на автомобільних дорогах М-15 Одеса — Рені (на Бухарест) км 11+920 — км 307+718 та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) км 3+450 — км 28+315.

Орієнтований час заборони руху 12 годин. Інформація про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».