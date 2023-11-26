У Миколаєві погода погіршується, можливі хуртовини та сильний вітер зі зниженням температури.

У місті продовжують роботу комунальні служби, повідомили в Миколаївській міськраді.

З 16:00 на чергування заступили 13 одиниць спеціальної техніки для обробки доріг реагентами та навантажувач КП «ЕЛУ автодоріг».

За необхідності на вулиці міста готові вийти ще чотири трактори з відвалами.

Черговий диспетчер КП «ЕЛУ автодоріг» на постійному зв’язку з управлінням патрульної поліції області та Службою швидкого реагування Миколаївської міської ради.

Водіїв закликають бути обережними та не залишати цієї ночі свої автомобілі на дорогах міста, адже працюватиме спецтехніка.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. В Одеській області 26 листопада лише за кілька годин сталося майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди.