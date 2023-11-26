В Миколаївській області відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Без світла лишаються 30 населених пунктів, ще сім знеструмлені частково.

Зараз в області працює 75 одиниць техніки, використано 61 тонн солі та 380 тонн піщаної суміші. Всі відповідні служби працюють. В ОВА просять мінімізувати свої поїздки.

Віталій Кім повідомив, що за прогнозами циклон буде рухатися на північ. Найближчу добу можливі сильний вітер та хуртовина. На дорогах можлива ожеледиця. Температура вночі — від 2° до 7° морозу, вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.