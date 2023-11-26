Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Станом на 11 ранку до правоохоронців надійшло 48 повідомлень про ДТП. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів.

«Один із таких автобусів, який рухався з міста Софія у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з’їхав у кювет. Дев’ятнадцятеро пасажирів і два водія не постраждали. Поліцейські доставили їх на своєму транспорті в одну із місцевих шкіл, де їм надається прихисток та допомога», — зазначили в поліції.

Також ще один автобус з 42 пасажирами, серед яких 5 дітей, застряг на узбіччі дороги біля села Новосільське. Правоохоронці евакуювали людей до місцевої школи, де їм надали прихисток.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів.

В Миколаївській області відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди.