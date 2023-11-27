Суховантаж під прапором Беліза викинуло на мілину поблизу Анапи.
Про це повідомляє Росморрічфлот.
Зазначається, що сильний шторм викинув на мілину біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязево у Росії суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза.
Судно було з вантажем ячменю для Єгипту в морському порту Тамань.
Як повідомив капітан судна, на борту перебуває 21 особа екіпажу, громадяни Сирії, Індії та Єгипту.
Вітер і хвилі зірвали судно з якорів ввечері 26 листопада воно дрейфувало у бік берега, поки не сіло на мілину.
Наразі судно знаходиться на мілині в безпосередній близькості від берега.
Спеціалісти розробляють план аварійно-рятувальної операції.
Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.
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Суховантаж під прапором Беліза викинуло на мілину поблизу Анапи.
Про це повідомляє Росморрічфлот.
Зазначається, що сильний шторм викинув на мілину біля узбережжя Анапи в районі селища Вітязево у Росії суховантажне судно Blue Shark під прапором Беліза.
Судно було з вантажем ячменю для Єгипту в морському порту Тамань.
Як повідомив капітан судна, на борту перебуває 21 особа екіпажу, громадяни Сирії, Індії та Єгипту.
Вітер і хвилі зірвали судно з якорів ввечері 26 листопада воно дрейфувало у бік берега, поки не сіло на мілину.
Наразі судно знаходиться на мілині в безпосередній близькості від берега.
Спеціалісти розробляють план аварійно-рятувальної операції.
Нагадаємо, що в ніч на 26 листопада у Росії заявили про спробу масованої атаки безпілотниками, всього зафіксовано 21 дрон.