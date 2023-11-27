В Україні через заметіль перекрили рух транспорту на 14 автодорогах, рятувальники відбуксирували 840 автівок та надали допомогу понад 1900 людям.

Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко

«Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів», — написав він.

За його словами, найскладніша ситуація спостерігається на півночі та півдні Одеської області: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей. Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

У Миколаївській області перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

У Черкаській області ускладнено рух поблизу міста Кам’янка. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

У Кіровоградській області ліквідовано затор поблизу села Велика Виска, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

Нагадаємо, у ДСНС повідомляли, що рятувальники Миколаївської області за добу, з 26 листопада по 7 ранку 27 листопада, витягли зі снігових заметів 84 транспортних засоби.