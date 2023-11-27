Сильний вітер пошкодив полотнище найбільшого прапора України у Києві, попри те, що його приспустили напередодні негоди.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Попри те, що прапор приспустили ще напередодні погіршення погодних умов, однак сильні пориви вітру пошкодили приспущене полотнище», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зараз пошкоджений прапор уже знімають із флагштока та замінять його на новий.

«Новий прапор замайорить над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови», — наголосили у КМВА.

Як відомо, у Києві розташований найбільший флагшток і найбільший прапор в Україні. Висота флагштока становить майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метри.

Раніше повідомлялось, що у Центральному районі Миколаєва замовили послуги з утримання прапорниць та флагштоків на об’єктах благоустрою міста. На це планують витратити понад 500 тисяч гривень.