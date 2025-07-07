Біло-чорний прапор: у Миколаєві підняли символічний стяг

У Миколаєві замайорів біло-чорний Прапор Надії. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві 7 липня на головній площі поряд із Державним стягом України урочисто підняли прапор Надії. Це символ підтримки всіх українців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.

Про подію повідомили в Миколаївській міській раді. Соціальну ініціативу започаткував Герой України, голова благодійного фонду «Сталеві» Сергій Волинський.

У Миколаєві замайорів біло-чорний Прапор Надії. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві замайорів біло-чорний Прапор Надії. Фото: Миколаївська міська рада

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, Миколаїв долучився до акції, щоб ще раз підтвердити: миколаївці чекають всіх, хто зараз в полоні.

— Сьогодні ми піднімаємо Прапор Надії, який є символом того, що миколаївці чекають на кожного і кожну, хто сьогодні знаходиться в полоні або вважається зниклим безвісти. Ми чекаємо їх всім серцем і сподіваємося, що всі вони живі та найближчим часом повернуться до своїх родин, — сказав Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві замайорів біло-чорний Прапор Надії. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві замайорів біло-чорний Прапор Надії. Фото: Миколаївська міська рада

Сергій Волинський зазначив, що хоч стяг і простий за дизайном, його зміст глибокий.

— Хочу сказати велике дякую області і місту за підтримку цієї ініціативи. Прапор Надії наче і дуже простий, але в двох кольорах є цілий Всесвіт. Чорний символізує смерть, страх, катування, полон, зникнення. Білий — віра на повернення, — сказав Сергій Волинський.

Зазначається, що прапор Надії підняли Галина і Микола Гриценяк — військові, які пережили полон, витримали всі випробування та повернулися до рідних.

Раніше повідомлялось, що на понад сотні залізничних вокзалів по всій Україні підняли біло-чорний прапор.