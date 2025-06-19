На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених. Фото: «Укрзалізниця»

На понад сотні залізничних вокзалів по всій Україні підняли біло-чорний прапор, як символ віри в повернення українських полонених і зниклих безвісти.

Про ініціативу повідомила «Укрзалізниця».

Партнером ініціативи став благодійний фонд «Сталеві», створений з ініціативи Героя України Сергія Волинського. Він пояснив значення символіки прапора.

— Сьогодні ми піднімаємо Прапор надії, щоб нагадати: ми не зупинимося, поки кожен полонений і кожен зниклий безвісти не повернеться додому. Він складається з білої та чорної смуг. Чорна — про смерть, полон і втрати. Біла — про надію та невпинну боротьбу за своїх. Разом ці кольори зливаються в єдине полотно — символ незламної боротьби за кожного українця, хто ще не вдома, — пояснив Сергій Волинський.

На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених. Фото: «Укрзалізниця» На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених. Фото: «Укрзалізниця» На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених. Фото: «Укрзалізниця»

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський нагадав, що наразі 40 залізничників залишаються в полоні, а понад 400 вважаються зниклими безвісти. Він закликав усі установи та бізнес долучатися до ініціативи.

— Ми хочемо дати цій ініціативі поштовх — незалежно від того, чи це приватний бізнес, чи державна установа — підняти біло-чорний прапор на знак підтримки всіх полонених. Сьогодні такі прапори майорять над сотнею наших вокзалів. І ми хочемо, щоб їх ставало тисячі. А потім — щоб одного дня, щасливого й сонячного, ми змогли їх опустити. Бо всі повернуться, — наголосив Олександр Перцовський.

На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених. Фото: «Укрзалізниця» На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених. Фото: «Укрзалізниця» На залізничних вокзалах України підняли біло-чорний прапор на підтримку полонених. Фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, 19 червня, з російського полону повернулася ще одна група воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них перебували в неволі ще з 2022 року.