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Україна повернула з полону ще одну групу військових

З полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийЗ полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський

У четвер, 19 червня, з російського полону повернулася ще одна група воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Більшість із них перебували в неволі ще з 2022 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Військові боронили Україну на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

«Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета — звільнити кожного й кожну», — додав Володимир Зеленський.

З полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийЗ полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський
З полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийЗ полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський
З полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир ЗеленськийЗ полону повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Фото: Telegram/ Володимир Зеленський

Нагадаємо, що  10 червня Україна та Росія продовжили обмін полоненими, про який домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі. Додому повернули ще одну групу українських військових — важкопоранених і хворих.

Перед цим  9 червня відбувся перший етап нового обміну полоненими. Повернули українських захисників віком до 25 років, зокрема поранених і важкопоранених.

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