У понеділок, 27 листопада, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування авіакатастрофи 18 січня у Броварах, у результаті якої загинули 14 людей, зокрема керівництво МВС України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора і пресслужба ДБР.

За даними слідства, п’ять посадовців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, яким оголосили підозри у серпні, порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

виконуючому обовʼязки командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

«Встановлено, що у січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів», — розповіли у ДБР.

Більше того, під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту руху, зокрема про вкрай несприятливі погодні умови над Броварами. Екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Але жоден із чиновників виліт не скасував і не відклав.

«Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду – багатоповерховий будинок та почав здійснювати маневр обльоту, однак різко піднявся, втратив орієнтування в просторі й під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто», — таких висновків дійшло розслідування.

Нагадаємо, що 18 січня 2023 року поблизу дитячого садочка у Броварах упав гвинтокрил. У результаті аварії загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та його заступники. Після трагедії ідентифікували 14 загиблих.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.