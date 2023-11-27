Окупанти в Криму через потужний ураган та шторм заявили, що пережили «армагеддон» та оголосили надзвичайний стан у деяких районах, також гауляйтер анексованого півострова Сергій Аксьонов оголосив 27 листопада вихідним днем.

Про це пишуть росіяни: Аксьонов у Telegram, «Крым.Реалии», Telegram-канал «Крымский ветер».

«У звʼязку з порушенням життєдіяльності населення, що виникло внаслідок проходження несприятливих погодних умов, ухвалено рішення щодо запровадження режиму НС на території певних муніципальних утворень у Республіці Крим», — написав пропагандист Сергій Аксьонов.

Він також оголосив 27 листопада вихідним днем, а так званий голова парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що український півострів під час шторму пережив «конкретний армагеддон».

«Пережили ми конкретний армагеддон: такої сили вітру і такої сили хвиль пригадати старожили не можуть. Щось схоже було, але все-таки щоб розносило так вщент, коли піднімало бордюри і вони літали, як звичайні камінчики, руйнування пристойні», — сказав він.

Так званий радника призначеного РФ глави Криму Олег Крючков повідомив, що у результаті негоди принаймні одна людина загинула.

«Попередньо, є загиблий у селі Морське під Судаком, де розмило дорогу. Людина вийшла дивитися на хвилі і, на жаль, трагічно загинула», — розповів він.

З вечора 26 листопада в окупованому Криму майже 500 тисяч осіб залишилися без електрики через шторм. Але вже 27 листопада, за даними «Крименерго», через безперервний ураган частину мереж було пошкоджено повторно, без електрики залишаються 400 тисяч осіб.

Також, за даними РЖД, через негоду затримано близько 50 поїздів. На відео можна бачити, як хвилі дістаються залізничної колії.

Крім того, через стихію затопило акваріум Севастополя, загинуло понад 500 морських тварин чотирьох континентів.

Telegram-канал «Крымский ветер» повідомив, що у Севастополі на мисі Фіолент ураган частково зруйнував комплекс апартаментів, що належить екс-міністру оборони України Павлу Лебедєву.

Окупанти попросили мешканців півострова не виїжджати 27 листопада на дороги.

Нагадаємо, що шторм викинув суховантаж під прапором Беліза на мілину біля берегів РФ.