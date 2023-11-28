Зліва Вікторія Бальцер, справа Яна Синявська

У Вознесенській міській раді через місяць після ухвали суду проголосували за відсторонення від посад секретаря міськради Вікторії Бальцер та керуючої справами виконавчого комітету Яни Синявської.

Відповідні рішення опубліковано на сайті міської ради.

Нагадаємо, що ухвала Жовтневого районного суду Миколаївської області була ще 16 жовтня. Секретар міськради Вікторія Бальцер фігурує у справі щодо розкрадання при закупівлі оборонної продукції. По справі вона проходить, як організатор розтрати майна в особливо великих розмірах. Їй було оголошено підозру ще у вересні цього року. Разом з нею по справі проходить віце-мер Вознесенська Андрій Жуков, якого вже відсторонили від посади, а також керуюча справами виконавчого комітету Яна Синявська та головна бухгалтер виконавчого комітету Вікторія Морозова.

На розгляд сесії Вознесенської міської ради, яка відбулася 13 жовтня, вже виносилося питання про звільнення секретаря міської ради Вікторії Бальцер у зв’язку з неналежним виконанням обов'язків. Однак депутати не підтримали це рішення і Вікторія Бальцер залишилась на посаді.

На засіданні сесії 17 листопада, враховуючи ухвалу суду депутати проголосували за відсторонення Вікторії Бальцер та Яни Синявської.

Нагадаємо, що 4 травня СБУ затримала віце-мера Вознесенська Андрія Жукова та ще двох чиновників. Заступника мера підозрюють у розкраданні при закупівлі оборонної продукції.

18 вересня стало відомо про призначення нового заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Лілія Бондаренко замінить затриманого Андрія Жукова.