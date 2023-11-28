Цієї ночі, 28 листопада, протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу «Шахед», а під ранок на півдні — розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також, вночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою (імовірно «Іскандер-М»). Про наслідки та постраждалих повідомить місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, що нещодавно силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено ворожий БпЛА «Shahed-131/136».