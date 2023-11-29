Американський військовий літак Osprey із вісьмома людьми на борту впав у океан біля японського острова Якусіма.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву берегової охорони Японії.
Відомо, що аварія сталася близько 14:47 за місцевим часом. Очевидці кажуть, що під час падіння літака його лівий двигун був охоплений полум’ям.
Додаткових подробиць катастрофи у береговій охороні не повідомили, як і не надали інформації про долю людей, що перебували на борту літака.
Нагадаємо, у Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.
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Американський військовий літак Osprey із вісьмома людьми на борту впав у океан біля японського острова Якусіма.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву берегової охорони Японії.
Відомо, що аварія сталася близько 14:47 за місцевим часом. Очевидці кажуть, що під час падіння літака його лівий двигун був охоплений полум’ям.
Додаткових подробиць катастрофи у береговій охороні не повідомили, як і не надали інформації про долю людей, що перебували на борту літака.
Нагадаємо, у Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.