Американський військовий літак Osprey із вісьмома людьми на борту впав у океан біля японського острова Якусіма.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву берегової охорони Японії.

Відомо, що аварія сталася близько 14:47 за місцевим часом. Очевидці кажуть, що під час падіння літака його лівий двигун був охоплений полум’ям.

Додаткових подробиць катастрофи у береговій охороні не повідомили, як і не надали інформації про долю людей, що перебували на борту літака.

Нагадаємо, у Флориді, США, пілот невеликого літака провів всю ніч у болоті з алігаторами після того, як потрапив в аварію.