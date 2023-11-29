На Миколаївщині рятувальники тричі за добу гасили пожежі у житловому секторі: горів дачний будинок та дві господарчі споруди.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Миколаївської області.

Так, на території садового-виноградного товариства «Океан» Галицинівської громади вогонь знищив дах, деревʼяні балки та шифер одноповерхового дачного будинку. Рятувальникам вдалося врятувати від вогню сусідній будинок.

«Про другий випадок рятувальників сповістили о 15:23. В повідомленні йшлось, що по вулиці Шкільній селища Шурине Веснянської територіальної громади Миколаївського району загорілась господарча споруда. Вогнеборці 19 ДПРЧ пожежу на площі 10 квадратних метрів о 16:03 локалізували та о 16:10 ліквідували», — йдеться в повідомленні.

Крім того, 29 листопада вночі виникла пожежа в селищі міського типу Арбузинка Арбузинської територіальної громади. Рятувальники о 03:01 ліквідували пожежу господарчої споруди на площі 20 квадратних метрів. Вогнем було знищено дах господарчої споруди, мопед, велосипед.

Нагадаємо, у селі Лоцкине Баштанського району Миколаївської області вранці 19 листопада загорілась покрівля двоповерхової будівлі церкви.