Центральний районий суд Миколаєва виніс вирок ще одному фігуранту справи про зґвалтування 12-річної дівчинки у 2018 році.

24-річного чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба суду.

Судовий розгляд здійснювався в закритому режимі колегією суддів у складі Олесі Демінської, Людмили Шолох, під головуванням Світлани Скрипченко.

Судом встановлено, що 13 червня 2018 року, близько 21:00, обвинувачений разом з двома іншими чоловіками, одного з яких вже засуджено по даній справі, а матеріали щодо іншого виділені в окреме провадження, вживали алкоголь в «Каштановому сквері».

Там вони познайомились з потерпілою, якій на той момент виповнилось 12 років.

Згодом вони перейшли у двір багатоповерхівки, розташованої на перетині проспекту Центрального та Соборної, неподалік колишнього супермаркету «Сотка». Там обвинувачений, розуміючи, що потерпіла перебуває в безпорадному стані внаслідок вживання алкоголю, вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру. Після цього, він з приятелем викрав сумку дівчинкиз особистими речами та мобільним телефоном.

Обвинувачений у ході судового розгляду повністю заперечив свою провину.

Водночас, суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого, що підтверджується дослідженими у ході судового розгляду доказами, показами свідків та потерпілої.

За такого, суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому остаточне покарання у виді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку квітня 2020 року Центральний районний суд Миколаєва визнав винним у зґвалтуванні дівчинки 20-річного миколаївця та ухвалив вирок — 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Ще одного фігуранта, який півтора року переховувався від правоохоронців, затримали у травні того ж року.