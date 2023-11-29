Приблизно 30% коштів, які кібершахраї викрадають у миколаївців йдуть до Росії.

Про це розповіла начальниця відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області Ганна Забєліна, пишуть «НикВести».

За її словами, великий відсоток відпрацьованих миколаївськими правоохоронцями кіберзлочинів здійснюються з-за кордону.

— Багато осіб, яких ми викриваємо у шахрайствах знаходяться за кордоном, зокрема у країні агресорі. Я впевнена що по тим кейсам які ми розслідували, близько 30% коштів здобутих злочинним шляхом йдуть до країни агресора, — сказала Ганна Забєліна.

Нагадаємо, що у Миколаївській області протягом січня-листопада 2023 року зареєстрували 279 кримінальних правопорушень за фактом кіберзлочинності. Протягом аналогічного періоду 2022 року у регіоні було зареєстровано 110 такого роду злочинів, що на 139% менше ніж цьогоріч.