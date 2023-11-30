У середу, 29 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.
Постраждалих немає, повідомляє в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вчора, 29 листопада, о 15:34 ворог артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади.
Також вчора вночі, 29 листопада, о 23:54 ворог задав артилерійських удари по місту Очаків Очаківської громади.
Нагадаємо, 26 листопада, російські окупанти з артилерії обстріляли Куцурубську громаду.
Днем раніше, 25 листопада, о 09:11 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади.
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У середу, 29 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.
Постраждалих немає, повідомляє в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що вчора, 29 листопада, о 15:34 ворог артилерійських ударів по селу Дмитрівка Куцурубської громади.
Також вчора вночі, 29 листопада, о 23:54 ворог задав артилерійських удари по місту Очаків Очаківської громади.
Нагадаємо, 26 листопада, російські окупанти з артилерії обстріляли Куцурубську громаду.
Днем раніше, 25 листопада, о 09:11 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади.