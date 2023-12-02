Сьогодні, 2 грудня, народний депутат Олександр Дубінський, який нині перебуває під вартою у слідчому ізоляторі, заявив про те, що там його побили.

Про це повідомили адвокати парламентаря у його Telegram-каналі.

Про побиття Олександр Дубінський повідомив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. На місце прибула «швидка». Медики констатували множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Нині Олександр Дубінський разом з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження.

Також він вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Дениса Малюськи, генерального прокурора Андрія Костіна, голови національної поліції Ігоря Клименка.

«Існує реальна небезпека здоровʼю та загроза життю народного депутата України. Очевидно, що хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського в умовах Київського СІЗО», — наголосили адвокати.

Адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Олександра Дубінського до слідчого ізолятора СБУ для того, щоб забезпечити збереження його життя.

Нагадаємо, 26 липня в Офісі генпрокурора поінформували про проведення правоохоронцями обшуків у народного депутата за обставинами підробки документів для виїзду за кордон.

7 серпня Дубінський прибув на допит у Державне бюро розслідувань через розслідування обставин його виїзду за кордон.

9 серпня народний депутат заявив, що йому оголосили підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон. За його словами, «ці всі обшуки, підозри та інше шоу» мають на меті «замаскувати корупційні скандали команди слуг Єрмака-Зеленського та складності на фронті».

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутатові Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання на два місяці — до 8 жовтня.

У коментарі журналістам він заявив про політичне переслідування.

Зранку 1 листопада правоохоронці прийшли з обшуком до народного депутата Олександра Дубінського. Також провели обшуки у спільників депутата. Їм закидають організацію схеми для «ухилянтів».

Правоохоронці вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

А 13 листопада СБУ вручили йому підозру у роботі на користь російських спецслужб.