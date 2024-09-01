Урок в укритті миколаївського ліцею №55, архівне фото «НикВести»

Начальниця управління Миколаївської міськради Ганна Личко розповіла, що в школах, де є захисні укриття, вже встановлені альтернативні джерела електроенергії. У разі тривалих відключень світла для учнів, які навчаються дистанційно, керівники навчальних закладів будуть адаптувати навчальний процес.

Про це вона розповіла на брифінгу 30 серпня, повідомляє кореспондент «НикВести».

«У школах, де є захисні укриття, у нас однозначно вже встановлені альтернативні джерела живлення. Але якщо, знову ж таки, будуть тривалі відключення світла для дистанційних шкіл, то керівник закладу освіти буде регулювати цей процес. Тобто у кожній будівлі школи є інтернет. За місцевий бюджет оплачується цей інтернет. Якщо немає вдома можливість без світла викладати, то, будь ласка, приходите до закладу», – розповіла Ганна Личко.

Нагадаємо, у Миколаєві через відтік школярів вирішили обʼєднати класи в навчальних закладах, які працюватимуть дистанційно. Через це частину вчителів доведеться скоротити.

Раніше начальниця управління освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що у Миколаївській області спостерігається дефіцит вчителів різних предметів. Найбільше заклади освіти потребують викладачів хімії, фізики та біології.

Також зазначимо, що у Миколаєві з 2 вересня в очній та змішаній формі запрацюють 26 шкіл, які мають облаштовані укриття. Раніше міська влада планувала відкрити для очного навчання 40 шкіл у Миколаєві. Але батьки самостійно обиратимуть формат навчання для дітей.

Більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей. Однак станом на кінець червня у Миколаєві відбувається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб.