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РФ вночі атакувала Харківщину: серед постраждалих — вагітна

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «НикВести»

Російські війська у ніч проти 1 вересня атакували село Слатине Харківського району.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок атаки близько 02:50 у селі зайнялися автомобіль та будинок. Постраждали 5 людей, зокрема вагітна жінка. Її шпиталізували.

Через повторний обстріл горіло побутове приміщення агропідприємства. Постраждав 67-річний чоловік, його шпиталізували.

Згодом стало відомо, що о 07:15 1 вересня окупанти влучили по цивільному підприємству в Богодухівському районі. Внаслідок обстрілу постраждали 2 цивільних чоловіків 38 та 64 років. На місці надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у ніч на 1 вересня російські військові обстріляли з артилерії та ударними дронами Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївської області.

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