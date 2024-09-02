Херсонська область, фото: Wikimapia

Російські війська минулої доби, 1 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

Як повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Благовіщенське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Приозерне, Миролюбівка, Новоберислав, Качкарівка, Гаврилівка та місто Херсон.

За словами очільника ОВА російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітні заклади, оздоровчий комплекс та банківську установу. Також у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. Росіяни пошкодили газогін та приватні автомобілі. Постраждали дві людини.

Нагадаємо, протягом неділі, 1 вересня, російська армія обстрілювала територію Куцурубської громади на Миколаївщині. Там пошкоджено чотири будинки. Ще один з обстрілів спровокував пожежу на відкритій території, де загорілась трава.