На Миколаївщині протягом доби вогнеборці загасили 40 пожеж
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- Даріна Мельничук
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9:30, 03 вересня, 2024
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На Миколаївщині 2 вересня та в ніч на 3 вересня, вогнеборці 40 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 26 гектарів.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що горіла переважно суха трава на відкритих територіях та поруч із приватними домоволодіннями. Також 6 разів виникали займання в житловому секторі, 1 — в лісовому урочищі та 1 на об'єкті.
«Спільними зусиллями від вогню вдалось врятувати 11 житлових будинків, 7 господарчих споруд та 1 гараж», — йдеться у повідомленні.
Від ДСНС залучались понад 150 вогнеборців та 40 спецавтомобілів. Також у гасінні допомагали місцеві пожежні команди.
Нагадаємо, у Миколаївській області 1 вересня та в ніч на 2 вересня вогнеборці ліквідували 29 пожеж, одна з яких виникла в результаті російського обстрілу.