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На Миколаївщині протягом доби вогнеборці загасили 40 пожеж

Пожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

На Миколаївщині 2 вересня та в ніч на 3 вересня, вогнеборці 40 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 26 гектарів.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що горіла переважно суха трава на відкритих територіях та поруч із приватними домоволодіннями. Також 6 разів виникали займання в житловому секторі, 1 — в лісовому урочищі та 1 на об'єкті.

«Спільними зусиллями від вогню вдалось врятувати 11 житлових будинків, 7 господарчих споруд та 1 гараж», — йдеться у повідомленні.

Пожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежі у Миколаївській області 2-3 вересня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС залучались понад 150 вогнеборців та 40 спецавтомобілів. Також у гасінні допомагали місцеві пожежні команди.

Нагадаємо, у Миколаївській області 1 вересня та в ніч на 2 вересня вогнеборці ліквідували 29 пожеж, одна з яких виникла в результаті російського обстрілу.

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