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На Миколаївщині через необережне поводження з вогнем загорілась ферма

У Первомайському районі загорілась ферма. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Первомайському районі загорілась ферма. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вдень, 2 вересня, у селі Синюхін Брід Первомайського району через необережне поводження з вогнем загорівся сарай на місцевій фермі. Внаслідок пожежі вигоріло 800 квадратних метрів території.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Первомайському районі загорілась ферма. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Первомайському районі загорілась ферма. Фото: ДСНС Миколаївщини

Зазначається, що власник випалював суху траву на території ферми, поруч із сінником, але він не пересвідчився, що вогонь повністю погас та певний час продовжувалось тління.

«В якийсь момент іскра потрапила на солому — вона загорілась, потім вогонь перекинувся на покрівлю поруч розташованого сараю», — йдеться у повідомленні.

У результаті займання вогню на фермі загинули свині та кури. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 800 квадратних метрів.

У Первомайському районі загорілась ферма. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Первомайському районі загорілась ферма. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, на Миколаївщині 2 вересня та в ніч на 3 вересня, вогнеборці 40 разів залучались до гасіння пожеж. Загальна площа вигорілої території склала 26 гектарів.

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