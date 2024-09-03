У Вознесенському районі загорівся ліс. Фото: ДНСН Миколаївщини

У Вознесенському районі впродовж доби горів ліс на території державного підприємства «Веселинівське лісове господарство «Варюшине»».

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Возгоряння сталось вдень, 2 вересня. За даними пожежників, на місці було три осередки горіння, це ймовірно означає, що територію лісу могли підпалити навмисно. Остаточна причина виникнення пожежі наразі ще встановлюється.

Вогнеборці ліквідували пожежу 3 вересня. Внаслідок розповсюдження вогню вигоріло два гектари. Гасіння та доступ техніки до епіцентру пожежі ускладнився також через густозасаджену рослинність.

У Вознесенському районі загорівся ліс. Фото: ДНСН Миколаївщини У Вознесенському районі загорівся ліс. Фото: «МикВісті»

У Вознесенському районі загорівся ліс. Фото: ДНСН Миколаївщини

Від ДСНС залучалось 20 чоловік та 5 одиниць техніки. Також гасити пожежу допомогли 7 працівників лісгоспу та дві одиниці техніки (УАЗ з мотопомпою, трактор з плугом).

Нагадаємо, 2 вересня, у селі Синюхін Брід Первомайського району через необережне поводження з вогнем загорівся сарай на місцевій фермі. Внаслідок пожежі вигоріло 800 квадратних метрів території.