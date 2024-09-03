На Вознесенщині цілий день горів ліс — у ДСНС кажуть, що територію могли підпалити
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- Даріна Мельничук
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14:30, 03 вересня, 2024
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У Вознесенському районі впродовж доби горів ліс на території державного підприємства «Веселинівське лісове господарство «Варюшине»».
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Возгоряння сталось вдень, 2 вересня. За даними пожежників, на місці було три осередки горіння, це ймовірно означає, що територію лісу могли підпалити навмисно. Остаточна причина виникнення пожежі наразі ще встановлюється.
Вогнеборці ліквідували пожежу 3 вересня. Внаслідок розповсюдження вогню вигоріло два гектари. Гасіння та доступ техніки до епіцентру пожежі ускладнився також через густозасаджену рослинність.
Від ДСНС залучалось 20 чоловік та 5 одиниць техніки. Також гасити пожежу допомогли 7 працівників лісгоспу та дві одиниці техніки (УАЗ з мотопомпою, трактор з плугом).
Нагадаємо, 2 вересня, у селі Синюхін Брід Первомайського району через необережне поводження з вогнем загорівся сарай на місцевій фермі. Внаслідок пожежі вигоріло 800 квадратних метрів території.