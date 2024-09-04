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У Миколаєві загорілись дві багатоповерхівки, в одному з будинків загинула жінка

У Миколаєві стались пожежі у багатоповерхівках. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві стались пожежі у багатоповерхівках. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ввечері 3 вересня, у Миколаєві по проспекту Центральному виникло дві пожежі у квартирах — одна на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, друга — на другому поверсі дев'ятиповерхівки. 

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці загасили пожежі на площах 5 та 1 квадратних метри.

«В другому випадку, потрапивши до квартири, в якій виникло займання, рятувальники виявили 77-річну господарку, яка лежала біля дверей вже у напівсвідомості. Вогнеборці винесли її на свіже повітря та передали швидкій. Постраждалу госпіталізували, однак, на жаль, вже у лікарні жінка померла», — йдеться у повідомленні.

Від ДСНС залучались близько 20 вогнеборців та 5 спецавтомобілів. Причини обох пожеж наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Вознесенському районі впродовж доби горів ліс на території державного підприємства «Веселинівське лісове господарство «Варюшине». 

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