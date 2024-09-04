Пожежа гаражів в Очакові 3 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 3 вересня в Очакові, що на Миколаївщині, на території автогаражного кооперативу загорілись гаражі. Причину виникнення наразі встановлюють.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій і Миколаївській області.

По прибуттю рятувальників, вогонь вже розповсюдився на три гаражі та існувала загроза перекидання й на сусідні.

Але завдяки своєчасно вжитим заходам пожежу вдалось оперативно приборкати. Її ліквідували на площі 50 квадратних метра.

Пожежа гаражів в Очакові 3 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа гаражів в Очакові 3 вересня, фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, що ввечері 3 вересня, у Миколаєві по проспекту Центральному виникло дві пожежі у квартирах — одна на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, друга — на другому поверсі дев'ятиповерхівки. В одному з будинків загинула жінка.