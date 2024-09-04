Наслідки ворожої атаки по Львову. Фото з Telegram

Під час атаки на Львів 4 вересня загинуло семеро людей, троє з них діти.

Про це повідомили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

У ніч на 4 вересня росіяни атакували Львів дронами і ракетами. Повітряні Сили попереджали, зокрема про «Кинджали» у напрямку Львова.

Наслідки ворожої атаки по Львову. Фото з Telegram

Наслідки ворожої атаки по Львову. Фото з Telegram

Наслідки ворожої атаки по Львову. Фото з Telegram

Наслідки ворожої атаки по Львову. Фото з Telegram

«На жаль, ракетний удар по території Львівщини – комбінований, з «Шахедами» і ракетами. Дякую ДСНС за ліквідацію наслідків. На даний момент – два влучання по території міста», – повідомив голова ОВА.

Унаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації.

Згодом Андрій Садовий повідомив, що у місті загинуло 7 людей. Одна з загиблих – це дев'ятирічна дівчинка. Щодо постраждалих, то їх близько 50.

Також мер міста опублікував фото родини, де загинула мама та троє дітей. Живим залишився лише батько.

«Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку. Позаду стоїть Ярина Базилевич. Дівчині був 21 рік. Вона працювала в нашому офісі «Львів — молодіжна столиця Європи 2025». У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять», —написав Андрій Садовий.

Фото родини зі Львова, де загинула мати та троє дітей

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 3 вересня, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки 3 людини загинули, 5 — дістали поранення.