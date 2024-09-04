Південноукраїнська атомна електростанція, фото: lpnu.ua

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив про аварію на Південноукраїнський АЕС, через те, що енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Компанія «Енергоатом» заперечує це.

Про ймовірну аварію, яка сталась на ПАЕС у вівторок, 3 вересня, Олександр Харченко, посилаючись на власні джерела, повідомив на сторінці в Facebook.

Він зазначив, що аварія вплинула на збільшення відключень світла по регіонам.

— З двох незалежних джерел: знов аварія на Південноукраїнський АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні, бо енергоблок на 600 МВт знизив видачу. Скоріш за все, наступного тижня піде в ремонт. Отже, переможні реляції Енергоатому щодо достроково завершених ремонтів мають не тільки радувати, але й лякати, — написав Олександр Харченко.

Вдень, 4 вересня, видання «ZN.ua», посилаючись на свої джерела на енергоринку, написали про поломку на двох АЕС, зокрема з ладу вийшов один із трьох блоків на Південноукраїнській атомній електростанції, створивши дефіцит об’ємом 425 МВт.

«МикВісті» звернулись до прессцентру Південноукраїнської АЕС, однак у відповідь на наш коментар нам надали посилання на розʼяснення від «Енергоатому», який заперечив аварію та назвав дану інформацію недостовірною.

Пояснення ситуації від Енергоатому, скриншот зі сторінки в Facebook

Компанія зазначає, що в роботі одного із енергоблоків станції «виявлено зауваження, після чого він був розвантажений на 33% від номінальної потужності – відповідно до регламенту через наявність зауваження». «Зауваження», про яке пише компанія, буде усунено лише після того, як фахівці «Укренерго» відновлять пошкоджені лінії та забезпечать можливість видачі електроенергії.

При цьому «Енергоатом» вказує, що це не пов’язано із проведенням ремонтів на станції.

— Ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури Укренерго і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм), до якої були підʼєднані енергоблоки, з відключенням енергоблоків від мережі, — пишуть в компанії.

Аварія на Південноукраїнській АЕС в липні

Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».

Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.

На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.

Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.

Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.

25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.

Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.

Під час свого візиту до Миколаєва міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.

Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторів, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.

Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.