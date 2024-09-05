Попри зливи, на Миколаївщині вчора пʼять разів горіла суха трава, — ДСНС
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- Марія Хаміцевич
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8:46, 05 вересня, 2024
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У Миколаївській області 4 вересня виникло пʼять пожеж на відкритій території. Горів сухостій на загальній площі понад 5 тисяч квадратних метри.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
«Попри зливи, які пройшли майже по всій області, на Миколаївщині вчора пʼять разів горів сухостій», — зазначили рятувальники.
В усіх епізодах вдалося не допустити перекидання вогню на житлові сектори. На місця подій виїзжали 20 вогнеборців та пʼять спецавтомобілів.
Нагадаємо, вчора вранці 3 вересня в Очакові, що на Миколаївщині, на території автогаражного кооперативу загорілись гаражі. Причину виникнення наразі встановлюють. По прибуттю рятувальників, вогонь вже розповсюдився на три гаражі та існувала загроза перекидання й на сусідні.