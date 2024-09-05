Пожежа у Миколаївській області 4 вересня, фото ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області 4 вересня виникло пʼять пожеж на відкритій території. Горів сухостій на загальній площі понад 5 тисяч квадратних метри.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

«Попри зливи, які пройшли майже по всій області, на Миколаївщині вчора пʼять разів горів сухостій», — зазначили рятувальники.

В усіх епізодах вдалося не допустити перекидання вогню на житлові сектори. На місця подій виїзжали 20 вогнеборців та пʼять спецавтомобілів.

Нагадаємо, вчора вранці 3 вересня в Очакові, що на Миколаївщині, на території автогаражного кооперативу загорілись гаражі. Причину виникнення наразі встановлюють. По прибуттю рятувальників, вогонь вже розповсюдився на три гаражі та існувала загроза перекидання й на сусідні.