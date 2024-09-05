На Миколаївщині загорівся будинок, під час пожежі загинув чоловік
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- Даріна Мельничук
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9:28, 05 вересня, 2024
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Вночі, 4 вересня, у селі Лимани Миколаївського району загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Зазначається, що вогнеборці загасили пожежу на площі 70 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.
За інформацією сусідів стало відомо, що в приміщенні може знаходитись чоловік. Рятувальники провели розвідку будинку та виявили померлого 50-річного чоловіка.
Від ДСНС працювали 4 чоловіка особового складу і залучався 1 спецавтомобіль. Також 2 техніки та 6 вогнеборців — від Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.
Нагадаємо, у Миколаївській області 4 вересня виникло пʼять пожеж на відкритій території. Горів сухостій на загальній площі понад 5 тисяч квадратних метри.