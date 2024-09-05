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На Миколаївщині загорівся будинок, під час пожежі загинув чоловік

На Миколаївщині загорівся житловий будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині загорівся житловий будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вночі, 4 вересня, у селі Лимани Миколаївського району загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці загасили пожежу на площі 70 квадратних метрів, причина її виникнення наразі встановлюється.

За інформацією сусідів стало відомо, що в приміщенні може знаходитись чоловік. Рятувальники провели розвідку будинку та виявили померлого 50-річного чоловіка.

На Миколаївщині загорівся житловий будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині загорівся житловий будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині загорівся житловий будинок. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині загорівся житловий будинок. Фото: ДСНС Миколаївщини

Від ДСНС працювали 4 чоловіка особового складу і залучався 1 спецавтомобіль. Також 2 техніки та 6 вогнеборців — від Галицинівського загону місцевої пожежної охорони.

Нагадаємо, у Миколаївській області 4 вересня виникло пʼять пожеж на відкритій території. Горів сухостій на загальній площі понад 5 тисяч квадратних метри. 

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